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Çelik: Türkiye KKTC’nin meşru davasının destekçisi ve garantörüdür

23 Aralık 2018 Pazar 13:25
Çelik: Türkiye KKTC’nin meşru davasının destekçisi ve garantörüdür

Türkiye’deki AK Parti’nin Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ifadelerine yönelik yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusuna da yer verdi.

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Ömer Çelik, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail’de; hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netanyahu’nun, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını belirtti.

AK Parti Sözcüsü, “Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor. Kıbrıs konusunu gündeme getirerek, Kuzey Kıbrıs’ta işgalci olduğumuzu savunmuş. Kendisine KKTC’nin yeryüzündeki en meşru davalardan birini temsil eden bir devlet olduğunu ve Türkiye’nin bu meşru davanın kararlı destekçisi ve garantörü olduğunu hatırlatırız” dedi.

İsrail’in 2010’dan sonra Türkiye ile ilişkilerinde sarsıntı yaşamaya başladığını da belirten Çelik, Kıbrıs Rum Kesimi’ni keşfeden İsrail hükümetinin kendi tarihi ile çelişen bu yöneliminin Türkiye tarafından ibretle izlendiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer ÇelikTürkiyeKKTCHaber
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