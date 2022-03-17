Uzun yıllardır Demokrat Parti'de (DP) çeşitli görevlerde bulunan, son olarak erken genel seçimde milletvekiliğine de aday olan Hande Kayasal Çelikden, DP'ye bağlı Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

Bu atamayla birlikte Hande Kayasal Çelikden, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan ilk kadın oldu. Çelikden'den önce bu görevi DP'den milletvekili seçilen Hasan Tosunoğlu yürütüyordu.

HANDE KAYASAL ÇELİKDEN KİMDİR?

GAÜ Turizm ve İşletme mezunu olan Çelikden, Digisan Matbaacılık Şti Direktörüdür. DP'de genel sekreterlik vekili görevinde ve MYK'da yer alan Çelikden, KTEZO asbaşkanlığı, Leymosun Kültür Vakfı Kuruculuğu, Girne Özgürada Lions Başkanlığı, KKLF Lions Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreterliği, AKUT Yönetim Kurulu üyeliği, Vakıflar Örgürü ve Din İşleri Başkan Yrd. ve Turizm, Kültür, Gençlilk ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI