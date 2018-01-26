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Çelik’in durumu ağır

Lefkoşa-Girne Anayolunda dün meydana gelen kazada, Girne istikametine doğru seyreden 20 yaşındaki Hasan Çelik yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybedince çam ağacına çarptı. Sürücü ve yolcular araçta sıkıştı

26 Ocak 2018 Cuma 10:28
Çelik’in durumu ağır
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Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; Lefkoşa-Girne anayolu Ciklos mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir ağır üç genç yaralandı. Araçta sıkışan araç sürücüsü 20 yaşındaki Hasan Çelik ve arkadaşları, Girne İtfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin yarım saat süren uğraşları ile araçtan ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Çelik, olay yerinde hazır bekleyen “112”Acil Servis ambulansı ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, araç düştüğü dere yatağında tanınmaz hale geldi.

Önce çam ağacına, sonra dere yatağına düştü

Polis Basın Subaylığın’dan edinilen bilgide, kaza dün saat 13.45 sıralarında meydana geldi. 20 yaşındaki Hasan Çelik’in yönetimindeki MT 526 plakalı salon araç ile Girne’ye doğru seyrettiği esnada Ciklos mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan çam ağacına çarptıktan sonra 5 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.

İkisi çıktı sürücü sıkıştı

Kazanın hemen ardından araçta yolcu olarak bulunan Görkem Demirdöv ile İlyas Yıldırım olay yerine çağrılan ambulanslarla kontrol amaçlı Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çelik’in durumu ağır

Polis, araç sürücüsü Hasan Çelik’in süratli ve dikkatsiz olduğunu açıkladı.

Ağır yaralı olarak Lefkoşa Hastanesi’ne kaldırılan Çelik’in yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Anayol uzun süre trafiğe kapandı

Girne Trafik Şube ekipleri, kazanın hemen ardından anayolda trafiği kapattı. Sürücü Çelik’in araçtan çıkarılarak ambulansa bindirildikten sonra, dere yatağına düşen araç itfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu çekildi.

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan anayol, polisin kontrolünde yeniden açıldı.

Polisin, kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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