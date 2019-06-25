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Cem Adrian Mağusa Kültür Sanat Festivali'nde Konser Verdi

Gazimağusa Belediyesi (GMB) tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında Cem Adrian, dün akşam Othello Kalesi’nde konser verdi.

25 Haziran 2019 Salı 15:29
Cem Adrian Mağusa Kültür Sanat Festivali'nde Konser Verdi

Belediyeden verilen bilgiye göre, “Mutlu Yıllar, Ben Seni Çok Sevdim” gibi sevilen şarkılarını seslendiren Cem Adrian, hayranları tarafında beğeniyle dinlendi.

Festival, 5 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Athena konseriyle sona erecek.

Festival programında bu akşam Salamis Antik Tiyatro’da Iyeoka konseri, 27 Haziran Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Ekibi işbirliği ile gerçekleştireceği bale gösterisi, 1 Temmuz Pazartesi akşamı Othello Kalesi’nde, Sena Şener’in, Tuna Kiremitçi ile birlikte gerçekleştireceği konser, İstanbul Meydan Sahnesi’nin Othello Kalesi’nde 3 Temmuz Çarşamba akşamı “Vay sen misin ben olan”, 4 Temmuz Perşembe akşamı ise  “Hayat kime güzel?” oyunları, 5 Temmuz Cuma akşamı Salamis Antik Tiyatro’da, Athena’nın final konseri yer alıyor.

Othello Kalesi’nde gerçekleşecek etkinliklerin biletleri 20 TL, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşecek etkinliklerin biletleri ise 40 TL’ye satılırken, biletler Gazimağusa Belediyesi’nden, tüm Deniz Plazalardan ve etkinlik girişinden temin edilebilecek.

Tüm etkinliklerin başlama saati 21.00 olacak.

Daha fazla bilgi için Gazimağusa Belediyesinin 0392 630 0 500 numaralı telefonu aranabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Adrian
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