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Cem Dana: ‘’Belediye Başkanlığı İçin Partimden Yani UBP'den Aday Adayıyım"

Önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel yönetim seçimleri adayları kendilerini göstermeye başladı.

20 Ağustos 2021 Cuma 13:29
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Cem Dana: ‘’Belediye Başkanlığı İçin Partimden Yani UBP'den Aday Adayıyım"

Hal böyle iken ilk bağımsız aday olarak da Gazimağusa Belediye Başkanlığı için Cem Dana adaylığını açıklamış oldu.

Uzun yıllar UBP Gazimağusa Belediyesi meclis üyeliği ve As Başkanlık yapan Cem Dana kesin olarak Belediye Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Önümüzdeki yerel seçimlerin hayli çetin geçeceği birçok bölgede çok sürpriz adayların olduğu şu an için Belediye Başkanlığını yürüten birçok Başkanın ise aday olmayacağı gelen bilgiler arasında.

Yerel seçimlere 9 ay gibi bir sürenin kalması ile birlikte ilk olarak Belediye Başkan adaylığını açıklayan ise Cem Dana oldu.

Önümüzdeki günlerde 28 bölgeden birçok belediye başkan adayı da bir bir ortaya çıkmaya başlayacak.

 Ancak daha yakın bir süreçte ise Genel Seçimlerin yapılması gündemde olup şu an itibarı ile yerel seçimleri ikinci plana itiyor.

Kimlerin Milletvekili kimlerin Belediye Başkanı olacağını ise bekleyip göreceğiz.(MHA)

Son Güncelleme: 20.08.2021 16:26
Anahtar Kelimeler:
Cem Dana
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