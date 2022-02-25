Cem Dana, Belediye Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

Gazimağusa bölgesinin sevilen esnafı Cem Dana, Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı olduğunu açıkladı. Dana bölge halkına seslenerek “ Gazimağusa halkı bana şans versin, şehri çekim merkezi haline getirelim ” dedi.

Gazimağusa bölgesinin sevilen esnafı, iş insanı Cem Dana bu yıl Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimlerde Gazimağusa Belediyesi’ne Başkan adayı olduğunu açıkladı.

26 yıllık esnaflık ve işletmelerinin yöneticilik tecrübesi ile Gazimağusa Belediyesi Başkanı olmak için adeta biçilmiş kaftan olan Dana, uzun yıllardır Gazimağusa Belediye Meclis Üyeliği ve iki dönemde Asbaşkanlık görevlerini yürüttüğü belediyenin şimdi de başkanlığına aday.

Dana açıklamasında, “kendimi bu göreve hazır hissediyorum, halkın da takdir görmesi halinde Gazimağusa’yı ileriye taşıyacağım” ifadelerini kullandı.

“Belediyeyi başkanlık ofisinden yönetme gayesinde olan biri değilim” diyen Dana, “çalışan ile birlikte bölge halkının tüm sorunlarına çare olmak için başkanlığa talibim” açıklamasında bulundu.

Gazimağusa Belediyesi başkan adaylığı yarışına Ulusal Birlik Partisi’nden katılacağını açıklayan Dana, aday adaylığı hususunda da önemli açıklamalarda bulundu.

20 yıldır Ulusal Birlik Partisi’nde, Parti Meclis üyesi görevi yürüten, İlçe Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra birçok görev üstlenen Dana, “Başkanlığa aday olacağı yönünde başka isimlerin de geçtiği söylemleri bulunuyor ancak resmi bir adaylık açıklaması henüz yok. Bu noktada bir partili olarak partimin yetkili organlarından beklentim, aday adayı olanları üyenin karşısına çıkarmasıdır” dedi.

“Ben parti üyesinin karşısına çıkmaya hazırım” diyen Dana, “partiden aday adayı olacak olan arkadaşlar kendisine güveniyorsa üyenin karşına çıkalım, kendime de üyeye de güveniyorum. UBP üyesi, Gazimağusa için kimin faydalı olduğunun bilincindedir” açıklamasında bulundu.

Dana, UBP’nin, belediye başkan adaylığı için tek aday üzerinde diretip üyeye götürmeme konusunda ısrarcı olması halinde ve bu adayın da kendisi olmaması halinde, bağımsız aday olarak Gazimağusa Belediyesi Başkan adaylığını sürdüreceğini de açıkladı.

“GAZİMAĞUSA HALKI BANA ŞANS VERSİN, ŞEHRİ ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRELİM”

Cem Dana, “belediyenin personelini, işleyişi, mali yapısını, bölge halkının belediyeden beklentisini en iyi bilen biri olarak bunun farkındalığı ile kendimi bu göreve hazır hissediyorum” açıklamalarında bulundu.

Belediyecilik anlayışında ileri düzeyde olan birçok ülkede de bulunan Dana, “belediyecilik daire yönetme değildir, belediyecilik hizmettir, bölge halkına hizmet etmektir ve başkan olarak Gazimağusa sokaklarında çalışanlarla birlikte bu işleyişi yönetmeye talibim” dedi.

Dana açıklamasında “eskilerin dediği gibi, çıraklığını yapmadığın işin, kalfalığını yapamazsın. Ben 3 dönem çıraklığını yaptım, şimdi kalfalığına talibim” ifadelerini de kullandı.

Gazimağusa’nın, Avrupa ülkeleri içinde yer alan sayılı şehirlerin sahip olduğu güzellikteki bir şehir olduğunu da ifade ederek, hedefinin şehri çekim merkezi haline getirmek olduğunu açıkladı.

Amerika, Avrupa, Türkiye ülkelerinin birçoğunu iş ve seyahat amaçlı ziyaret etme fırsatı bulan Dana, söz konusu ülkelerin sahip oldukları, sistemi, düzeni, trafik akışını, iş yerlerinin düzenlerini, temizliğinden asfaltına belediyecilik hizmetlerini gözlemlediğini, bu sayede bölgeyi ileriye taşıyacak projeler geliştirme fırsatı bulduğunu açıkladı.

Yöneticiliği yanında, bölge projelerinde ihtiyaç duyulan teknik hizmetlerin işleyişine de hakim olan Dana, pratik ve kalıcı çözümlerle yaşanması muhtemel krizlerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Dana, çalışanın da bölge halkının da sorunlarına çare olmak için başkanlığa talip olduğunu açıkladı.

Cem Dana çalışmalarını, belediye personeli ile birlikte mahalle mahalle gezip bölge halkının sorununa anında müdahalede bulunarak kısa sürede çözüme ulaştırmayı amaçlıyor.