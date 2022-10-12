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Cem Dana Gazimağusa'dan bağımsız aday olacak!

UBP dün akşam 47. Kuruluş yıldönümünde 7 bölgeden belediye başkan adaylarını açıkladı. Gazimağu’da Dr. Erdal Özcenk’in aday gösterilmesiyle birlikte, aday adaylığı başvurusunda bulunan Cem Dana Gazimağusa Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olmaya hazırlanıyor…

12 Ekim 2022 Çarşamba 13:49
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Cem Dana Gazimağusa'dan bağımsız aday olacak!



ÖZEL HABER - Bahar Sancar

Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a konuşan Cem Dana, UBP’den aday adaylık başvurusu sırasında yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Dün akşam Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa’da adayını belirledi. Bende daha önce aday adaylık başvurumu yaparken, demokratik bir seçim istediğimi ve üyeye gidilmesi gerektiğini ve başkan adayını üyenin belirlemesi gerektiğini söyledim. Ancak partinin yetkilileri anket yaptırdıklarını ve Gazimağusa’da Dr. Erdal Özcenk’in önde çıktığını belirttiler. Bu anket sonucunun doğru olduğuna inanmıyorum. Anketi görmek istediğimi söyledim. Aileme ve çevreme sorduğumda çevremizden tek bir kişiye bile bu sorulmadı. Bende anketi görmek istediğimi söyledim ve beni ikna edin dedim. Bunu yapamadıkları için ben de en demokratik hakkımı kullanıyorum ve bağımsız adayım” dedi.

Adaylığını en kısa sürede açıklayacağını kaydeden Cem Dana, “Bugün saat 15.00’da Başbakan beni görüşmeye çağırdı. Daha önce Pazar günü gene görüştük ve beni aday olmayayım diye ikna etmeye çalışıyorlar. Ancak ben kesinlikle kararlıyım ve bağımsız adayım. Bugün saat 15.00’da başbakan ile görüştükten sonra, ailemle görüşüp gerekli açıklamaları yapacağım. Bu saaaten sonra asla geri adım atmayacağım” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 12.10.2022 14:04
Anahtar Kelimeler:
Cem DanaUBP
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