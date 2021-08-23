Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

Cem Dana Gazimağusa’ya talip!

Önümüzdeki yıl yapılacak olan yerel yönetim seçimleri adayları kendilerini göstermeye başladı…

23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:26
281 Okunma
Cem Dana Gazimağusa’ya talip!

ADAYLIĞINI AÇIKLADI… Uzun yıllar UBP Gazimağusa Belediyesi meclis üyeliği ve As Başkanlık yapan Cem Dana kesin olarak Belediye Başkanlığına aday olacağını açıkladı. Önümüzdeki yerel seçimlerin hayli çetin geçeceği birçok bölgede çok sürpriz adayların olduğu şu an için Belediye Başkanlığını yürüten birçok Başkanın ise aday olmayacağı gelen bilgiler arasında.

YEREL SEÇİMLER İKİNCİ PLANDA… Yerel seçimlere 9 ay gibi bir sürenin kalması ile birlikte ilk olarak Belediye Başkan adaylığını açıklayan ise Cem Dana oldu. Önümüzdeki günlerde 28 bölgeden birçok belediye başkan adayı da bir bir ortaya çıkmaya başlayacak. Ancak daha yakın bir süreçte ise Genel Seçimlerin yapılması gündemde olup şu an itibarı ile yerel seçimleri ikinci plana itiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 yaşındaki kıza tecavüz
18 yaşındaki kıza tecavüz
Feci ölümle ilgili polisten açıklama!
Feci ölümle ilgili polisten açıklama!
Gencecik yaşında hayatını kaybetti
Gencecik yaşında hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim