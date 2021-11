Cem Dana İstifa Etti

ÖZEL HABER

UBP’de kurultay sonrasında Parti Meclisi sancısı yaşanıyor.

Çok sayıda PM üye adayı açıklanan listelere itiraz ederken bazı kaybeden üyelerin kontenjan adı altında PM’ye alınması UBP’nin Gazimağusa’daki önemli isimlerinden Cem Dana’yı istifa noktasına getirdi.

Gündem Kıbrıs’a konuşan UBP PM eski üyesi ve Gazimağusa Belediyesi as başkanı Cem Dana “biz 20 yıldır partimize her koşulda hizmet ediyoruz. Her koşulda ve her dönemde partimizin yanında olduk. Son yıllarda büyük bir disiplinsizlik partiye maalesef hakim oldu. Biz bu disiplinsizliğin Sayın Faiz Sucuoğlu’nun genel başkan seçilmesi ile son bulacağını ümit ediyorduk. Ama gördük ki bazı şeyler aynı tas aynı hamam UBP’de.

Son iki seçim ailesi ve kendisi UBP adayı dışında bir başka adaya çok açık bir şekilde destek olan birisini UBP PM’ye atanması bardağı taşıran son damla oldu benim için. Bu kadar da olmaz. Adam iki seçim açık açık başka bir adayın peşinden koştu onun paylaşımlarını yaptı şimdi bir anda UBP’li oldu. Nerede bu partinin disiplin organları. Çalışanla çalışmayanın bir tutulduğu bir parti haline geldi UBP.

Yazık. Bunca senedir verdiğimiz zamana ve emeğimize yazık ediyorlar. Daha fazla bu şartlar altında UBP’de siyaset yapmama kararı aldım. UBP’ye hiçbir katkısı olmamış kişileri madem PM’ye alabiliyorlar iyi o zaman onlar koştursun artık” dedi.