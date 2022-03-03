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Cem Dana: Mağusa Belediye Başkan adaylığı için UBP üyesinin karşısına çıkalım

Gazimağusa’da iş insanı Cem Dana bu yıl Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimlerde Gazimağusa Belediyesi’ne Başkan adayı olduğunu açıkladı.

03 Mart 2022 Perşembe 14:03
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Cem Dana: Mağusa Belediye Başkan adaylığı için UBP üyesinin karşısına çıkalım
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Gazimağusa Belediye Meclis Üyeliği ve iki dönemde Asbaşkanlık görevlerini yürüten Cem Dana, adaylık başvurusunu önümüzdeki hafta gerçekleştirecek. Dana, Ulusal Birlik Partisi’nden başvuracak aday adaylarını UBP üyesinin karşısına çıkmaya davet etti.

“Ben parti üyesinin karşısına çıkmaya hazırım” diyen Dana, “partiden aday adayı olacak olan arkadaşlar kendisine güveniyorsa üyenin karşına çıkalım, kendime de üyeye de güveniyorum. UBP üyesi, Gazimağusa için kimin faydalı olduğunun bilincindedir” açıklamasında bulundu.

Parti üyesinin belirleyeceği adayın Gazimağusa için en uygun aday olacağını ifade eden Dana, “ben üyenin kararına sonuna kadar saygı duyup, destekleyeceğim, üyenin beni seçmesi halinde aday adayı arkadaşlardan da aynı tutumu sergilemesine ümit ederim” dedi.

Son Güncelleme: 03.03.2022 15:08
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