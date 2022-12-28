Cem: “Tüp gaz tedarikçileri gaz satışını durdurdu”

Cem yaptığı yazılı açıklamada, tüp gaz satışlarının ilk defa durmadığını ve bu gidişle sonuncu da olmayacağını ifade ederek, yaklaşık iki yıldan beri depozitolu boş tüp satışının da olmadığını söyledi.

Adaya yeni öğrenci olarak gelen ve ev içi kullanım için tüp almak zorunda olan kişilerin de ana bayilerin depozitolu tüp satışını durdurduğu için mağdur olduklarını ifade eden Cem, halkın, boş tüp bile alamayacağını belirtti.

Memleketteki iktidar odaklarının sermayedarlar olduğunu ileri süren Cem, seçimlerde halka vaatlerde bulunan büyük, heybetli partilerin halkın mağduriyetini gidermek için kılını kıpırdatmadığını, aksine gaz ile akaryakıt tedarikini aksatıp halkı mağdur ettiklerini savundu.