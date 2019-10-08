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Cem Yılmaz, Sami Hamidi'yi uzaylı yaptı

Vücüt Geliştirme Şampiyonu, Spor Eğitmeni Kıbrıslı Türk Sami Hamidi, Cem Yılmaz'ın filminde uzaylı rolüyle kamera karşısına geçti.

08 Ekim 2019 Salı 09:47
Cem Yılmaz, Sami Hamidi'yi uzaylı yaptı

Cem Yılmaz’ın hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat’ın üstlendiği “Karakomik Filmler” serisinin ilk filmi, 18 Ekim’de vizyona girecek.

Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya ve Alişan Uğur’un başrolleri üstlendiği filmin sürpriz ismi, uzun süre Yılmaz’ın spor hocalığını yapan Sami Hamidi oldu. Hamidi, serinin “Kaçamak” adlı bölümünde uzaylı rolüyle kamera karşısına geçti. Bu rol için önce özel bir teknikle Hamidi’nin yüzü ve vücudunun kalıbı çıkarıldı. Özel uzaylı makyajı ise 8 saatte tamamlandı. “Kaçamak”, bir hafta sonu kaçamağı yaşamak isteyen 4 arkadaş ve gittikleri spa merkezinin sahibi Alpay’ın başına gelen komik olayları beyazperdeye taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cem YılmazSami Hamidi
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