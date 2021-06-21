Cemal Özyiğit: Adım adım 'ilhak' politikası...

Özyiğit, ülkede bugünkü durumun 63’lü yıllardakine benzediğini, vatandaşın ancak bayramda et yiyebildiğini söyleyerek, “asgari ücretin bile açlık sınırının altında kaldığı bir ülke haline geldik” dedi.

“Pamuk ipliğine bağlı bir hükümet olduğunu, başbakanın 3 kurumu partisinden ayrılma sürecinde olan YDP’lilere verdiğini, tek amacın hükümetin bozulmasını engellemek olduğunu” söyleyen Özyiğit, ilahiyat okullarıyla ilgili hükümetin ne düşündüğünü sordu.

Özyiğit, gelecek endişesindeki gençlerin pandemi şartlarında bile ülkeyi terk etmeye çalıştığına işaret ederek, atılan adımların adım adım “ilhak politikası” olduğu görüşünü belirtti.

Hükümete “kendinize gelin” diyen Özyiğit, doğru olanın federal çözüm yönünde adım atmak olduğunu kaydetti. Özyiğit, Lute’un adada olduğunu belirterek, bu sefer mesajları doğru anlayıp iletmesini temenni etti.