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Cemal Özyiğit: Başbakan sadece kurultaya hazırlanıyor

TDP Genel Cemal Özyiğit, ülkede yığınla sorun olduğunu ancak Başbakan Ersan Saner'in sadece kurultaya hazırlandığını vurguladı.

10 Haziran 2021 Perşembe 20:42
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Cemal Özyiğit: Başbakan sadece kurultaya hazırlanıyor

 TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, mecliste “Ülkede son durum” başlıklı konuşmasında, eylem yapan hayvancılarla ilgili “anlaştık, sorun çözüldü” dendiğini ancak ne şekilde anlaşıldığının bilinmediğini söyledi.

Özyiğit, hayvancılarla ilgili “küçükbaş-büyükbaş” diye böl yönet politikası güdüldüğünü savunarak, “Buna tenezzül etmeyin ve sorunları çözmek için çare üretin” dedi.

Kapıların açıldığını ancak turistlerin geçişi için uygulanan kıstasların sıkıntıya neden olduğunu ifade eden Özyiğit, bu sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, bu yıl yüksek öğrenim için beklenen öğrencinin gelmediğini, planlı bir çalışma yapılmazsa önümüzdeki yılın da kayıp olacağını ifade ederek, 12. sınıflar için bile yüz yüze eğitim imkanı sağlanamadığını söyledi.

KGS için PCR kuyrukları oluştuğunu ancak sonuç olarak ortaya bir kaos çıktığını dile getiren Özyiğit, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bulaş oranı yüksek olan Türkiye’ye 3 bin 750 öğrenciyi kampa yollama girişiminde bulunduğuna işret ederek, eleştirdi.

Özyiğit, ülkede yığınla sorun olduğunu, hükümetin de insanları batırmak için uğraştığını savunarak, okulun duvar yapımının bile protokole konmasını eleştirdiğini belirterek, Başbakanın haberi olmadığını söylediğine işaret etti. Özyiğit, “Şimdi de köy yollarını Türkiye şirketleri yapıyor” dedi.

Cemal Özyiğit, Başbakanın sadece kurultaya hazırlandığını söyleyerek, böylesi bir karmaşada tek iyi olayın kapıların açılması olduğunu belirtti.

Özyiğit, Cumhurbaşkanının sosyal medyaya düşen yasaklı bir kişiyle çekilmiş fotoğraflarına da değinerek, Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan bunlar cumhurbaşkanını yıpratma kampanyası yapılıyor söylemlerini doğru bulmadığını kaydetti.

Akdeniz’in bu güzelim adasının, kumar, kaçakçılık, insan ticaretiyle anılır hale geldiğine dikkat çeken Özyiğit, “Bir tek görev, çözümle uluslararası hukukun içine girmektir” dedi.

Son Güncelleme: 10.06.2021 20:44
Anahtar Kelimeler:
TDP Genel Cemal Özyiğit
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