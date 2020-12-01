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Cemal Özyiğit, dörtlü görüşmeye taşıdıkları ilkeleri açıkladı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dört siyasi parti başkanının bir araya geldiği toplantıda, TDP’nin görüşmeye taşıdığı temel ilkeleri aktardı.

01 Aralık 2020 Salı 20:37
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Cemal Özyiğit, dörtlü görüşmeye taşıdıkları ilkeleri açıkladı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dört siyasi parti başkanının bir araya geldiği toplantıda, TDP’nin görüşmeye taşıdığı temel ilkeleri aktardı.

İşte TDP'nin görüşmeye taşıdığı ilkeler:

  • Yurttaşlık Yasası
  • Kamu reformu
  • Seçim ve Halkoylaması Yasası
  • Anayasa değişikliği komisyonu
  • BRTK'nın demokratik ve özerk bir yapıya kavuşturulması
  • Vakıflar Yasasının revize edilmesi
  • Mudahelelerle ilgili araştırma
  • Hüseyin Özgürgün'ün istifasının kabulü
  • İmar planlarının sonuçlandırılması
  • Enerji alanında yatırım yapılması
  • İşsizlik ödeneklerinin artırılması
  • Pandeminin etkilediği dar ve sabit gelirli yurttaşların ve özel sektör çalışanlarının desteklenmesi
  • Kıbrıs sorununun çözümünde BM parametrelerinin kabulü.
  • Kendi kurumlarımızı kendimizin yönetmesi.
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