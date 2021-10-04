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Cemal Özyiğit: “Hükümet artık bitmiş durumda”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis'in nisaba takılmasını eleştirdi

04 Ekim 2021 Pazartesi 18:54
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Cemal Özyiğit: “Hükümet artık bitmiş durumda”
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sosyal medya hesabı üzerinden Meclis’in açılamamasını eleştirdi.

Özyiğit, “Meclisi kapatamayan UBP-DP-YDP azınlık hükümeti beklendiği gibi açamadı da...” ifadelerini kullandı.

Hükümetin artık ‘bitmiş durumda’ olduğunu savunan Özyiğit, “Bu yapıdan toplum ve ülke yararına icraat çıkmaz” dedi.

TDP lideri Özyiğit, şöyle devam etti:

“Yapılması gereken çok net;

Muhalefetle uzlaşarak erken seçim tarihinin belirlenmesi.

Toplumun beklentisi de artık bu yöndedir.

Toplumun da ülkenin de geleceğinden daha fazla çalmayın.”

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