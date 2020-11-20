Cemal Özyiğit: “Sayın Erdoğan’a ‘Cumhurbaşkanım’ diyorsanız, siz vali misiniz?”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yüklendi…

“TATAR, TRİBÜNLERE OYNUYOR”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, “federasyon görüşmeyeceğim” diyerek tribünlere oynadığını belirten Özyiğit, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun da seçilmeden önce benzer açıklamalar yaptığını ancak göreve geldikten sonra dönemin BM Genel Sekreteri’ne, “Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelere, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın kaldığı yerden devam edeceğini” beyan eden bir yazı yazdığını anımsattı.

“SAYIN ERDOĞAN’A ‘CUMHURBAŞKANIM’ DİYORSANIZ, SİZ VALİ MİSİNİZ?”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Cumhurbaşkanım” şeklinde hitap etmesinin yanlış olduğuna dikkat çeken Özyiğit, “Sayın Erdoğan’a Cumhurbaşkanım diyorsanız, siz kimsiniz? Vali misiniz?” diye sordu, “Cumhurbaşkanım değil, ‘Cumhurbaşkanı’ diyebilmeli” şeklinde konuştu.

“SAYIN TATAR, ‘BU ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI BENİM’ DEMELİDİR”

TDP’ye göre Tatar’ın “müdahaleler sonucu” Cumhurbaşkanı seçildiğini ancak “artık seçildiğini” belirten Özyiğit, “Sayın Tatar önce kendine gelmelidir. Cumhurbaşkanlığı makamına sahip çıkmalıdır. ‘Bu ülkenin Cumhurbaşkanı benim’ demelidir. Dün Başbakan değildi, Sayın Erdoğan’a yine 'Cumhurbaşkanım' diye hitap ediyordu. Sayın Akıncı Cumhurbaşkanlığı görevindeydi, Sayın Akıncı’nın makamına saygısızlık yapıyordu” ifadelerini kullandı.

“GÜNEY’DEN İSTEDİKLERİ EGEMENLİĞİN, EN AZINDAN 'KIRINTILARINI' TÜRKİYE’DEN İSTEMELİLER”

Özyiğit, “Güney’den istedikleri egemenliğin, en azından 'kırıntılarını' Türkiye’den istemeliler” dedi.

HÜKÜMET KONUSU… “BİR AJANDAMIZ YOK”

Ulusal Birlik Partisi’nin hükümet kurma çalışmaları, hükümet kurma görevinin iadesi ve ufukta görünen erken seçime ilişkin konuşan Özyiğit, görevi CTP’nin alması ve TDP’nin kapısını çalması halinde, CTP’nin görüşlerini alacaklarını belirtti, “bir ajandamız yok” dedi.

“BİZİM ÖNCELİĞİMİZ HÜKÜMET DEĞİL”

Özyiğit, “Bizim önceliğimiz hükümet değil. Ancak hükümet bir an önce kurulmalı. Açıkça söylüyorum; mevcut aritmetiğe bakıldığında, bizim içinde bulunmadığımız bir hükümetin kurulmasından mutlu oluruz” şeklinde konuştu.

DÖRTLÜ KOALİSYON… “HERHANGİ BİR TEMASTA BULUNMADIK, BİZİ ARAYAN YOK”

Bazı medya kuruluşlarının “dörtlü koalisyon, perde gerisinde yapılan görüşmeler sonucunda şimdiden kuruldu” yönünde iddialar ortaya attığını söyleyen Özyiğit, “şu ana kadar herhangi bir temasta bulunmadık, bizi arayan yok. Ancak dörtlü kuruldu da benim mi haberim yok? Parti başkanı olarak ben devre dışı mı bırakıldım? Böyle bir paranoyaya gerek yok, böyle bir şey yoktur” dedi.

KIBRIS POSTASI