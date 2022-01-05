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Cemal Özyiğit: “Sokakta da, Mecliste de, hükümette de sesimizi yükselteceğiz"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ilk kez atadığı “adalet müşaviri” konusunda bir açıklama yaparak, "Türkiye’de yargıya yapılan müdahalelerin trajik sonuçlarını yaşayarak gözlemliyoruz. Bunların benzerlerinin bu topraklarda da yaşanmasına sessiz kalmayacağız. Sokakta da, Meclis’te de, hükümette de sesimizi yükselteceğiz." dedi.

05 Ocak 2022 Çarşamba 20:44
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Cemal Özyiğit: “Sokakta da, Mecliste de, hükümette de sesimizi yükselteceğiz"
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ilk kez atadığı “adalet müşaviri” konusunda sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

 “Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi temsilciliğine herhangi bir memur atama hakkı elbette ki vardır!” diyen Özyiğit, “ Normal şartlarda bu kimseyi rahatsız etmez, etmemeli. Bizim de yurtdışındaki temsilciliklerimize farklı konularda memurlarımız atanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Özyiğit, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Sorun; TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin bürokratlarının çalışma prensibidir.

Sorun; Türkiye’deki iktidarın elçilik vasıtasıyla KKTC’de bir “paralel yapılanma” kurmuş olmasıdır.

Sorun; Recep Tayyip Erdoğan’ın: “KKTC Anayasa Mahkemesi Başkanı bu yanlıştan dönmelidir, aksi takdirde atacağımız adımlar farklı olacak” açıklamasından sonra adaya ilk kez adalet müşaviri atanmasıdır.

Bu adımların masum olduğunu düşünmemek lazım. Türkiye’yi bugün ekonomik çıkmaza sürükleyen neo-liberal politikaların adamızda uygulanmasına her zaman karşı geldik. Bu karşı duruşu sokakta da, mecliste de, hükümette de sürdürdük.  Türkiye hükümetlerinin ekonomik mali dayatmalarla, tehditlerle yargı bağımsızlığına müdahale etme çabalarını görüyor, Türkiye’de yargıya yapılan müdahalelerin trajik sonuçlarını yaşayarak gözlemliyoruz.

Bunların benzerlerinin bu topraklarda da yaşanmasına sessiz kalmayacağız. Sokakta da, Meclis’te de, hükümette de sesimizi yükselteceğiz. Bu gücü de halkımızın desteğine dayandıracağız.

Kıbrıs Türk halkının vicdanının sesi olacağız. Bu mücadelede Türkiye’nin aydınlık yüzü ile de dayanışma içinde olmaktan geri durmayacağız.”

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