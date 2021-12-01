Ülkemizin sevilen isimlerinden biri olan Cemal Terkan hayatını kaybetti...

Terkan'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Alsancak Belediyesi'nden Terkan'ın vefatı nedeniyle yapılan açıklama şöyle:

Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf'ın Tera köyünden olup uzun yıllardır Girne'de ikamet eden Cemal Terkan hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi yarın (01.12.21)òğle namazından sonra Alsancak kabristanlığına defnedilecektir.Merhuma Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz.Mekanı cennet olsun.