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Cemal Terkan hayatını kaybetti

Alsancak'ın sevilen isimlerinden Cemal Terkan vefat etti.

01 Aralık 2021 Çarşamba 09:07
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Cemal Terkan hayatını kaybetti
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Ülkemizin sevilen isimlerinden biri olan Cemal Terkan hayatını kaybetti...

Terkan'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Alsancak Belediyesi'nden Terkan'ın vefatı nedeniyle yapılan açıklama şöyle:

Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf'ın Tera köyünden olup uzun yıllardır Girne'de ikamet eden Cemal Terkan hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi yarın (01.12.21)òğle namazından sonra Alsancak kabristanlığına defnedilecektir.Merhuma Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz.Mekanı cennet olsun.

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