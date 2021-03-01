CEMAL TUNCERİ SEÇİCİ KURUL ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPACAK

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl hazırlanan yarışma afişinde ayrıca, Cemal Tunceri’nin bir karikatürü kullanıldı.

“Çocuklar Covid – 19'u yenecek” konulu, 4. Uluslararası Karikatür Yarışması’na 23 Nisan 2021 tarihine kadar katılmak mümkün. Yarışmaya katılmak isteyenler birkitapbindostcartoon@gmail.com mail adresinden gerekli şartları temin edebilecekler.

4. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda görev yapacak seçici kurul üyelerinin, Pandemi nedeni ile, yarışmaya gönderilecek eserleri internet ortamında değerlendirecekleri belirtilen açıklamaya göre, seçici kurulda görev yapacak kişiler şöyle:

“Türkiye’den İlhan Özdemir, Ayten Köse, M. Salim Bilge, Raşit Yakalı; Kosova’dan Agim Krasniqi; Kuzey Kıbrıs’tan Cemal Tunceri; Norveç’ten Firuz Kutal, Polonya’dan Izabela K. Wieczorek; İran’dan Sepideh Faramarzi; Yunanistan’dan Sissy Pantelis, Hindistan’dan Tvg Menon”.