Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün poliste tutuklu kalacak
3 gün poliste tutuklu kalacak
Gece vakti silahlı soygun
Gece vakti silahlı soygun
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
Yüzü asık diye kız arkadaşını...

CEMAL TUNCERİ SEÇİCİ KURUL ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPACAK

Kıbrıslı Türk karikatür sanatçısı Cemal Tunceri, Türkiye’nin İstanbul şehrinde faaliyet gösteren Bir Kitap Bin Dost Derneği tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda seçici kurul üyesi olarak görev yapacak.

01 Mart 2021 Pazartesi 10:07
293 Okunma
CEMAL TUNCERİ SEÇİCİ KURUL ÜYESİ OLARAK GÖREV YAPACAK

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl hazırlanan yarışma afişinde ayrıca, Cemal Tunceri’nin bir karikatürü kullanıldı.

“Çocuklar Covid – 19'u yenecek” konulu, 4. Uluslararası Karikatür Yarışması’na 23 Nisan 2021 tarihine kadar katılmak mümkün. Yarışmaya katılmak isteyenler birkitapbindostcartoon@gmail.com mail adresinden gerekli şartları temin edebilecekler.

4. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda görev yapacak seçici kurul üyelerinin, Pandemi nedeni ile, yarışmaya gönderilecek eserleri internet ortamında değerlendirecekleri belirtilen açıklamaya göre, seçici kurulda görev yapacak kişiler şöyle:

“Türkiye’den İlhan Özdemir, Ayten Köse, M. Salim Bilge, Raşit Yakalı; Kosova’dan Agim Krasniqi; Kuzey Kıbrıs’tan Cemal Tunceri; Norveç’ten Firuz Kutal, Polonya’dan Izabela K. Wieczorek; İran’dan Sepideh Faramarzi; Yunanistan’dan Sissy Pantelis, Hindistan’dan Tvg Menon”.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatma Yıldız hayatını kaybetti
Fatma Yıldız hayatını kaybetti
"Cihangir'deki 8 vaka aile apartmanından"
"Cihangir'deki 8 vaka aile apartmanından"
ÇATALKÖY BELEDİYESİ KISA OYUN YAZMA YARIŞMASI DÜZENLEDİ
ÇATALKÖY BELEDİYESİ KISA OYUN YAZMA YARIŞMASI DÜZENLEDİ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim