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Çember Daralıyor! Parmak izleri ortaya çıktı

Organize ve planlayarak KKTC’yi kana bulayan suikast davasıyla ilgili tahkikat duruşması devam ediyor. Kıbrıslı Türk İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın ölümü ile sonuçlanan suikast davasıyla ilgili Girne Kaza Mahkemesi’nde iki tanık daha dinlendi…  

26 Ekim 2022 Çarşamba 18:10
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Çember Daralıyor! Parmak izleri ortaya çıktı



PGM Adli Polis Müdürlüğü Foto parmak izleri bölümünde görevli Polis memuru Emre Daşdan ve PGM Adli Polis Müdürlüğü Foto Parmak izi şubesinde görev yapan Polis memuru Celal Erden tahkikat duruşmasında olay günü ve sonrasında yaptıkları inceleme ve araştırma sonuçlarını mahkemeye aktardı. 

KURŞUN YAĞDIRDILAR
Polis Memuru Emre Daşdan, mahkemede 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-35-36-37 ve 38 olarak numaralandırılan 35 adet 7.62 mm çapında boş kovanı ve 15-22 ve 34 olarak numaralandırılan 3 adet mermi çekirdeği ve gömlek parçasının tespit edilerek emare alındığını aktardı. 

İKİ SİM KART MAHKEMEYE SUNULDU
Polis memuru Daşdan, Mustafa Söylemez’in kullandığı ve Ercan Havaalanı’nda bıraktığı ZSZ 201 plakalı kiralık araç ve araç içerisinde elde edilen delillerin olayda kullanıldığı düşünülen bir siyah sağ el eldivenin ve yine araç içerisinde bulunan 32K yazılı sim kartla Turkcell 64K yazılı sim kartı mahkemeye sundu. 

PARMAK İZLERİ ORTAYA ÇIKTI
Parmak izleri ve olayla ilgili fotoğraflar yapılan suikastın organizasyonunda çemberi daralttı. Öte yandan tanık Celal Erden, mahkemede Savcı Ali Hidayet’in sorularını yanıtladı. Erden, parmak izi raporlarını mahkemeye sundu. Erden, verdiği açık ifadede suikast zanlısı Musa Çiçek’in adını açık bir şekilde zikretti. Halil Falyalı’ya ait SL 001 plakalı araçta yapılan incelemeleri de aktaran Erden, araçtan alınan dört farklı parmak izinden birinde Türkistan Gülce’ye ait sağ el orta parmak izinin eşleştiğini belirtti. Geriye kalan diğer 3 adet parmak izinin evveliyatlarına rastlanmadığını söyledi. 
Mahkeme yarın yeni tanık ve deliller için saat 11.30’a ertelendi. 

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