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“Çemberi ne kadar daraltırsak, hastalığın önüne o kadar geçebiliriz”

Koronavirüs tehlikesi ile ilgili konuşan Turizm Bakanı Üstel, “Çemberi ne kadar daraltırsak hastalığın önüne o kadar geçebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

24 Mart 2020 Salı 14:03
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“Çemberi ne kadar daraltırsak, hastalığın önüne o kadar geçebiliriz”

Koronavirüs salgını ile ilgili konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, çemberin ne kadar daraltılırsa virüs salgınının o kadar daha fazla önüne geçilebileceğine dikkat çekti.

Ülkemizin ada ülkesi olduğunu ve turizmin lokomotif sektörü olduğunu anımsatan Bakan Üstel, “Geldiğimiz günden beri, ülke turizmini 12 ay yapmak için çalışma doğrultusunda, gelen turistler kış turizmi için geldiler. İyi ki geldiler” dedi.

“SÜRECİ İYİ İDARE ETTİK”

“Biz kendimize göre tedbirler alırken, gelen bir turistte koronivirüs vakası olduğu tespit edildi” şeklinde konuşan  Üstel, turistleri karantinaya aldıklarını ve kategorilerine göre tedavi edilmeye başlandığını belirterek, sürecin çok iyi idare edildiğinden bahsetti.

“ÇEMBERİ NE KADAR DARALTIRSAK, HASTALIĞIN ÖNÜNE O KADAR GEÇEBİLİRİZ”

Turistleri ülkelerine göndermeye başlandığını, ama gönderirken de en iyi şekilde misafirperverliğimizi ortaya koyarak, en iyi şekilde ağırlandığının altını çizen Bakan Üstel, “Tedavileri süren hastalar var, bunların tedavisi tamamlanınca ülkelerine geri göndereceğiz. Çemberi ne kadar daraltırsak, hastalığın önüne o kadar geçebiliriz” ifadelerini kullandı.

“HER GÜN 40 KİŞİYE TEST YAPILIYOR”

Bu operasyon tamamlandıktan sonra ülkede hiç yabancı turist kalmayacağını, her gün 40 kişiye testler yapıldığını ve bu testleri yaparken, kitlerinin Sağlık Bakanlığı’na bağışlayanlar olduğunu vurgulayan Ünal Üstel, “Türkiye’den her gün deniz yoluyla ekipman gönderiyor. Türkiye yetkililerine teşekkür ediyorum.

Toplum bir birlik içerisinde, dolayısıyla toplumu ayrıştıran konuşmalardan uzak durulmalı” dedi.

Son Güncelleme: 24.03.2020 15:13
Anahtar Kelimeler:
ALman TuristlerKoronavirüsünal üstel
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Altay 2020-03-24 14:59:48

Bu garagöz da kendini fasulya gibi bir nimetten sayıyor..Her yerden pay çıkarmaya çalışıyor..Olmuş bitmiş ve başkalarının yaptığı işleri yeni bir habermiş gibi medya önüne çıkıp çıkıp atıp tutuyor...Zaten bunlarda şimdi birbirlerinden habersiz,en fazla basında kim boy gösterir yarışı var..En fazla da BU!

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