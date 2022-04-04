Cemil Bulut hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı açıklaması şu şekilde:

Bugün Gazimağusa’da, Uluçam sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damında, güneş panelinin iç kısmını boyadığı sırada, dengesini kaybederek düşerek ağır yaralanan Cemil BULUT(E-65) tedavi görmekte olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.