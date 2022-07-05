Cemil Çiçek, Fuat Oktay…KTHY, KIBTEK….

Havalar ısınmış, okullar kapanmıştı. Özellikle Türkiye’de yaşayan pek çok aile tatilleri için Kıbrıs’a gelmeyi planlıyorlardı. Tıpkı bugünlerde olduğu gibi…

21 Haziran 2010 günü son seferini yapmış, 36 yıllık ömrünü tamamlamıştı Kıbrıs Türk Hava Yolları. KKTC’nin milli havayolu batmıştı. O günden bugüne kadar onlarca kez bu konuda haber yapılmış olmasına karşın, mecliste araştırma komisyonları kurulmasına rağmen kimse hala da bugün Kıbrıs Türk Hava Yolları’nı kimin batırdığını kesin olarak söyleyemiyor.

Aradan 12 sene geçmesine rağmen Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın batırılmasından sorumlu tek bir kişi bile bulunup yargılanmadı. Konu ”siyasi” denildi ve “kapatıldı…”

“Oysa Cemil Çiçek uyarmıştı”

Kıbrıs işlerine bakan dönemin Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek KTHY’nin batma sürecinde acı gerçekleri yüzümüze vurmuştu. Ve protokollere uyulmaması durumunda ne olacağını da çok net olarak ifade etmişti. Demişti ki “KKTC batabilir”

Başbakan Yardımcısı Çiçek bir mülakatında 12 yıl önce şöyle diyordu;

“Türkiye’nin önlem uyarıları dikkate alınmadığı için yılda 5 milyon TL kar eden Kıbrıs Türk Havayolları’nın (KTHY), yılda 40 milyon TL zarar eder hale geldi, piyasaya 2- 3 milyon TL borç takarak battı.

Protokollerde Türkiye’nin katkılarının nerelerde kullanılacağı ayrıntılı bir şekilde var. Millet zannediyor ki Türkiye, ‘Şuraya buraya bunu yapın’ tarzında telkinde bulunuyor. Hayır. Protokollerin gereği neyse onu yapıyoruz. Bunların içerisinde bir kısım reformların yapılması da var.

Tedbirlerin ne olduğunu kardeşçe söylüyoruz, yaparlar, yapmazlar. Önemli olan Türkiye’den verilen kaynakların akılcı bir şekilde kullanılmasıdır. “

***

Cemil Ağabey gitti aradan onca zaman geçti Türkiye Başkanlık Sistemine geçti ve Kıbrıs masası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a kaldı. Cemil ağabeyin 12 sene önce söylediklerinin benzerlerini bu sefer de Fuat Oktay söylemeye başladı.

Türkiye ile imzalanan protokolde ısrarla uyardı “popülizmden uzak durun, protokolde yer alan maddeleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeye bakanın.”

Oktay’ın KKTC Başbakanının gözünün içine bakarak söylediği sözlerin üzerinden 24 saat geçmedi, protokolü uygulayacak olan dönemin KKTC Maliye Bakanı görevden alındı. Hem de popülizm yapılarak.

***

Ve bugün…

Daha dört, beş sene öncesine kadar KKTC Kurumlar Vergisi Şampiyonu, kasasında milyonları olan, depolarında yedek yakıtı bile full dolu olan milli enerji kurumumuz Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yakıt bulamadığı için ülke karanlıkta kalıyor.

Herkes şimdi “neden” diye soruyor?

Neden ülke bu hale geldi?

Ülkeyi kimler bu hale getirdi?

Sorumluları kim?

KİIBTEK’i kim batırdı?

Ülkeyi bu hale getiren zihniyet 10 sene öncede buradaydı, 15 sene öncede de şimdi de…

Ülkeyi bu hale getirenler gitse de yerine yenileri geldi. Zihniyet hiç değişmedi…

Ne dün sorumlulardan hesap soruldu nede bugün sorumlulardan hesap sorulmayacak. Bu gelenek hiç bozulmayacak…

KIBTEK’i bugün batıranlar dün KTHY’i batıranlardır. Bu batışlara sessiz kalan tüm toplumdur…

***

Havalar ısındı, okullar kapandı, özellikle Türkiye’de yaşayan pek çok aile tatilleri için Kıbrıs’a gelmeyi planladı. Ülke karanlıkta, elektrik yok, klimalar çalışmıyor, otellerden jeneratörlerin sesleri yükseliyor.

Ve KKTC hala da aynı zihniyet ile yönetilmeye devam ediyor…

Cemil Çicek’i dinlemeyen Kıbrıs Türk Siyasetçileri Fuat Oktay’ı da dinlememek için ısrar etmeye devam ediyor…