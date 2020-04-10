Cemil Sarıçizmeli: "Yapılan bu olay bir ihanettir"

İngiltere’den 8 Nisan tarihindeki charter seferle ülkeye giriş yapan 83 yaşındaki Zaman Uğur, karantina altına alınmak yerine Kumyalı’da ki evine götürüldü.

Bu durum üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bir aydır verilen tüm emeklerin boşa gittiğini buna sebep olanların en ağır cezayı alması gerektiğini kaydetti.

Sarıçizmeli, söz konusu olayın sır gibi saklandığını Sağlık Bakanlığ'nın konuyla ilgili bilgi vermediğini söyledi.

SARIÇİZMELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

8 Nisan gecesi Londra bağlantılı uçaktan direk evine gönderilen 83 yaşında bir kadın. Şu an Kumyalıda. Gerekçe nedir bilmiyorum.

Konuyu sabah birkaç kişiden öğrenip teyit ediyorum. Belediye olarak bize bilgi veren yok.

Olay sır gibi saklanıyor. Emniyet tedbirleri alınması gerekiyordu belki.

Şu anda o da yok. Bir aydır aldığımız bütün tedbirler heba olabilir.

Sağlık Bakanlığı ile iletişimimiz yok. Bize bilgi veren yok. Ulaşamıyoruz.

Rus ruletine benzeyen bir oyun oynuyoruz. Bölge lütfen tedbirli olsun.

Lütfen evinizde kalın, lütfen..

Dışarıya çıkacaksanız lütfen tedbirinizi alın.

Şu anda bir kaos var. Yapabileceğimiz en iyi şey evimizde kalmamızdır.

Bu yaşlı teyze veya ailesiyle temas ettiyseniz lütfen bunu bildirin.

Yapılan bu olay bir ihanettir.Yapılan bu ihanete yazıklar olsun.