Cemil Türker: "Kapatalım gidelim artık"

Elektrik faturaları esnafında canını acıtmaya devam ediyor.

Üç ay içinde toplam 228 bin TL elektrik faturası gelen Şefler Pastanesi Şefler Pastanesi Direktörü Cemil Türker sosyal medyadan isyan etti.

Türker, elektrik faturalarının esnafı bitirdiğini kaydederek "özel sektör diye birşey kalmayacak dükkanı kapatıp gideceğiz" dedi.

DÜŞÜNECEK 1 ŞEY KALMADI...

MAYIS AYI 60.000 TL

HAZİRAN AYI 70.000 TL

TEMMUZ AYI 98.000 TL

YAZIKLAR OLSUN ARTIK...

13 TEMMUZ--02 AĞUSTOS -22 AĞUSTOS TARİHLERİNDE GELEN TOPLAM ELEKTRİK TUTARI 228.000 TL CİK....

BU SAATTEN SONRA ÖZEL SEKTÖR DİYE 1 SEY KALMAYACAK...

KAPADALIM GİDELİM ARTIK...........