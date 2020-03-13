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Cenazelere virüs önlemi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı,virüs önlemi olarak Din İşleri ile birlikte ortak karar aldı.

13 Mart 2020 Cuma 13:51
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Cenazelere virüs önlemi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı,virüs önlemi olarak Din İşleri ile birlikte ortak karar aldı.

Açıklamada virüse karşı önlem amacıyla vefat eden kişinin en yakınlarının cenazelere katılması istendi.

MEHMET HARMANCI'NIN AÇIKLAMASI:

Herkese selam,
Biliyoruz ki herkes sevdiklerine son görevini yerine getirmek için cenazelere katılmaktadır. Yoğun katılımların sorunlara sebebiyet vermemesi adına vefat eden kişinin en yakınları dışında cenazelere bu dönemde katılım sağlanmaması en doğru yaklaşımdır. Bu bizleri ve sevdiklerimizi bir başka olası olumsuz etkiden koruyacaktır. Yoğunluğu azaltmak için Din İşleri ile kurduğumuz istişare ile cenaze işlemlerini sabah saat 10:00 olarak düzenlemiş bulunuyoruz.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsLefkoşa Türk BelediyesiCenaze
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