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Cenazenin ne olacağı belli oldu

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedip, üledeki "ilk ölüm" olarak resmi kayıtlara geçen Alman vatandaşı Jabusch Bruno Gottfried Gerhard'ın cenazesinin akıbeti belli oldu...

31 Mart 2020 Salı 18:31
3199 Okunma
Cenazenin ne olacağı belli oldu

14 günlük karantina süreleri dolmak üzere olan 28 Alman vatandaşının, yarın gece, bir charter seferle ülkelerine dönecekleri açıklandı. 

Düzenlenecek seferle birlikte, KKTC'de kalan Covid-19 hastası Alman vatandaşı sayısı 1'e düşmüş olacak. 

Bahsi geçen hasta, yoğun bakım servisinde tedavi altında. 

Yine aynı kafile ile KKTC'ye gelen fakat Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedip, üledeki "ilk ölüm" olarak resmi kayıtlara geçen Alman vatandaşı Jabusch Bruno Gottfried Gerhard'ın cenazesinin akıbeti, bazı çevrelerce merak konusu halini almıştı. 

Çünkü Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinin, normalinden daha farklı yapılması gerektiğini açıklamıştı.

Gerhard'ın cenazesine ne olacağı konusunu aydınlatan isim, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay oldu. 

Radyo Mayıs'ta, Ali Kişmir'in sorularını yanıtlayan Özersay, "şartlar yerine getirilirse, cenazesi, yarınki uçakla, kargoyla ülkesine gönderilebilir" dedi. 

Konunun henüz netleşmediğinin altını çizen Özersay, "kargo ile gönderme" olasılığının gerçekleşmemesi halinde, virüse yakalananlarla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği; tabutla gömülme gibi prosedürler çerçevesinde defnedileceğini kaydetti. 

Kaynak : Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsCenazeAlman Turist
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Gibri 2020-03-31 19:32:29

Banana Cumhuriyeti .

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