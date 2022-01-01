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Cenazesinin ailesine gönderilmesi için yardım kampanyası başlatıldı

Lefkoşa-Girne anayolu üzerindeki bir reklam panosu üzerinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 28 yaşındaki Meles Haileu’un cesedinin ülkesine gönderilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

01 Ocak 2022 Cumartesi 15:13
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Cenazesinin ailesine gönderilmesi için yardım kampanyası başlatıldı
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Lefkoşa-Girne anayolu üzerindeki bir reklam panosu üzerinde çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 28 yaşındaki Meles Haileu’un cesedinin ülkesine gönderilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Sosyal medyada örgütlenen Meles Haileu’un yakınları, hayatını kaybeden Etiyopyalı gencin üniversite öğrencisi olduğu ve cesedinin ailesine gönderilmesi için 4 bin 600 Dolar’a (Bu günkü kur ile 61 bin 400 TL’ye)  ihtiyaç duyulduğunu paylaştı.

Arkadaşları tarafından yapılan yardım çağrısında; Meles Haileu’un Yakın Doğu Üniversitesi’nde öğrenci olduğu, cesedinin ailesine gönderilmesi için yardım toplandığı ifade edildi.

Yapılan çağrıda, gerek bireysel, gerek okuldaki topluluklar gerekse arkadaşlarından yardım talep edildi.

Cesedi hala Lefkoşa Hastanesi Morgu’nda

Lefkoşa Hastanesi üst düzey kaynaklardan elde edilen bilgide ise 30 Aralık’ta hayatını kaybeden 28 yaşındaki Meles Haileu’un cesedinin hala hastane morgunda olduğu öğrenildi. Bugün hastane morguna giden ve Meles Haileu’un arkadaşı olduğunu ifade eden bazı kişilerin cesedi ülkesine göndermek için sorumluluk üstlendiği de edinilen bir diğer bilgi arasında.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Lefkoşa Girne anayolu üzerinde bulunan bir reklam panosu üzerinde projektör montesi yaparken elektrik akımına kapılan 28 yaşındaki genç 30 Aralık günü yaşamını yitirmiş, olayda ihmali görülen 40 yaşındaki G.H. ise tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Mahkeme detaylarına yansıyan Polis bilgisinde Meles Haileu’un çalışma izni olmadığı öğrenilmiş, 40 yaşındaki G.H’nin (E) gerekli emniyet tedbirlerini almadan reklam panosu üzerine projektör aydınlatma montesi yapmak için çalışma izinsiz olarak yanında çalıştırmakta olduğu genci pano üzerine çıkarttığı belirtilmişti. Olayla ilgili; Meles Haileu’nun elinde tutmakta olduğu 3 metre uzunluğundaki profili pano üzerinden geçmekte olan elektrik tellerine temas ettirmesi sonucu akıma kapıldığı bilgisi de paylaşılmıştı.

Tahkikatın salimen yürütülebilmesi için tutuklanan zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verilmişti.

Agnieszka Rakoczy’nin konuyla ilgili sosyal medya paylaşımı şöyle:   

“Etiyopyalı 28 yaşındaki bir öğrenci 30 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Başkasının ihmali nedeniyle elektrik çarptı.

Arkadaşları cesedinin eve naklini ödemek için para toplamaya çalışıyor. Çok pahalı bu yüzden bağış toplamaya çalışıyorlar. Yardım etmek isteyen varsa aşağıda iki numara var - lütfen onları arayın ve daha fazla detay için kontrol edin. Teşekkürler

Nazikçe yardım istiyorum miles haileu en yakın üniversitede okuyan etiyopyalı arkadaşlarımızdan biriydi. Bu kayıptan dolayı derin üzüntü duyuyorum, cesedini ailesine göndermek için 4,600usd'a ihtiyacımız vardı, bu yüzden M'yi toplamaya çalışıyoruz. Birey bağışları okul topluluğumuz ve arkadaşlarımız lütfen herhangi bir miktar para katkıda bulunmanız gerekiyorsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin teşekkürler

İletişim detayları

05428575980 feven girne

+905338675147 Lidya lefkoşa ve magusa

+905338619846 Fiona Addington karmi

28 yaşındaki arkadaşımız Meles Haileu, Lefkoşa-Girne ana yolundaki reklam panosuna projektör monte ederken elektrik çarptı. Maalesef yaşamını yitirdi ve olay sırasında ihmal suçlamasıyla biri tutuklandı.

Polis soruşturması devam ediyor.”

Kaynak: Yenidüzen

Son Güncelleme: 01.01.2022 16:24
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaGirne AnayoluMeles Haileu
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