Çenesinden ısırarak elinden kurtuldu

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde görev yapan Müfettiş Muavini Hasan Gökyay olayla ilgili olguları aktardı. Gökyay, 22 Haziran’da saat 22.00’de Bostancı’da sakin zanlı Salim Zambaklı’nın bölgede yabancı öğrenci statüsünde olan genç bir kadına restoran sahibi olduğu ve kendisini işe alacağı konusunda yalan söyleyip, buluştuktan sonra aracına alıp, bölgedeki bir bahçe içerisinde yürümesini sağlayıp, darp etmeye başladığını ve kadını yere düşürdüğünü anlattı. Gökyay, zanlının fiziksel şiddet kullanarak, kadını soymaya ve öpmeye başladığını belirterek, o esnada kadının zanlının çenesinden ısırarak, kaçtığının belirlendiğini kaydetti. Gökyay, olayın polisin bilgisine gelmesiyle geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve yaralı olan zanlının hastaneye başvurma ihtimali göz önünde bulundurularak, tedbir alındığını anlattı. Gökyay, zanlının Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne başvurduğunu ve tutuklandığını kaydetti.



Gökyay, zanlının ve müştekinin üzerinde kan olan kıyafetlerinin emare alındığını ve bu emareler üzerinde DNA analizi yapılacağına vurgu yaptı. Gökyay, alınması gereken ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Seran Bensen, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlı Salim Zambaklı, “Bağcıl’da beraber içtik” dedi.