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"Cenevre zirvesinden ortak müzakere zemini çıkmayacaktır"

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Cenevre zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, konferanstan "ortak zeminde bir müzakere" kararının çıkacağını düşünmediğini dile getirdi

26 Nisan 2021 Pazartesi 22:59
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"Cenevre zirvesinden ortak müzakere zemini çıkmayacaktır"

Koronavirüse yakalanan Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay’ın temaslı olması nedeniyle Cenevre’ye gidemeyen HP Genel Başkanı Kudret Özersay, BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu #burasıönemli adlı programa telekonferans yöntemi ile katılarak, zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 Cenevre’de ortak rızanın olmadığını, aksine taban tabana zıt iki görüş olduğunu dile getiren Özersay, “Rum tarafı tek yol ‘federasyon’ diyor, Türk tarafı ‘tek yol iki devlettir’ diyor” diyerek, Cenevre toplantısı ile federasyon ve iki devlet zemininde müzakere kararı alınmayacağını vurguladı.

Müzakere zemini konusunda tarafların uzlaşmaya varamaması nedeniyle BM’nin “mekik diplomasisi ve dolaylı görüşmelerle temasa devam edelim” diyebileceğini ve ilerleyen zamanda tekrar konferans yapma talebi olabileceğini vurgulayan Özersay, ilişkiyi tamamen kopartmadan diyaloga devam ettirmek istenebileceğini kaydetti.

Özersay, ikinci olasılığın ise müzakerenin tam bir başarısızlıkla sonuçlanması olabileceğini ve bunu uzak bir ihtimal olarak gördüğünü dile getirdi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
HP Genel Başkanı Kudret Özersay
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