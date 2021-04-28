Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler
Elektronik mağazasını soyup soğana çevirdiler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
15 gün cezaevinde bekleyecekler
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Flaş Haber
Cenevre'de sürpriz ziyaret
Kapat

Cenevre’de Bugün Tüm Tarafların Katıldığı Toplantı Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’deki BM binasında bugün tüm katılımcıların bulunduğu ana oturumda KKTC’nin pozisyonunu kayda geçirmek için sunumunu gerçekleştirdi.

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:38
381 Okunma
Cenevre’de Bugün Tüm Tarafların Katıldığı Toplantı Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Tatar toplantının tamamlanmasının ardından döndüğü otelde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Türk tarafının vizyonunu yinelediğini belirten Tatar, 40 dakika süren konuşmasında, neden  2 eşit egemen devlet talep ettiklerini gerekçeleriyle anlattığını, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in ise kendi açısından yaptığı konuşmada Guterres belgesine atıf yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda garantör devletlerin dışişleri bakanlarının da kendi değerlendirmelerini yaptıklarını, Birleşmiş Milletler binasındaki programın 2’li görüşmelerle devam edeceğini belirtti.

Tatar, “Biz açık ve net kendi görüşlerimizi ifade ettik. Bizim pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik tabi ki yoktur, olmayacaktır da. Kendi pozisyonumuzu bize verilen zaman diliminde detaylı ve gerekçeli şekilde anlattık. O günden bugüne çok şeylerin değiştiğini, konjektürün ve şartların değiştiğini, ta 1960’lardan başlayıp Crans Montana’da olanlar, ondan önce Annan Planı’nda olanlar dünyanın ve Birleşmiş Milletlerin, AB’nin Kıbrıslı Türklere yaptığı haksızlığı anlattım. Oradaki havayı ve nabzı yokladığımda ne kadar haklı olduğumuzu herkesin bildiğini gördüm, herkes de ona göre bu işe bir yön verecektir çünkü eski mealde hiçbir netice alınamayacağını herkes biliyor” dedi.

Açıklamasında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’na da teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Çavuşoğlu’nun konuşmasının tamamında Kıbrıs Türk tarafının pozisyonuna destek verdiğinin altını çizdi.

Rum basınında, Genel Sekreter’in 2 egemen eşit devlet söylemine olumlu yanıt vermediği şeklindeki iddiaların sorulması üzerine de Tatar, “Onlar dilediğini söyleyecek, Genel Sekreter bizi davet ettiğinde ne söylediğimizi bilerek davet etmiştir. Kendisi de dün bize birtakım şartların var olduğunu ama 2 tarafı biraraya getirmek için şartları zorladığını söyledi, bunu söylediğine göre herhalde birşey diyecektir, bekleyip göreceğiz. Bizim pozisyonumuzda söylediğimizin gerisine düşecek halimiz yoktur” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'li gençler Kıbrıs'ta çözümü 'iki devletli' modelde görüyor
KKTC'li gençler Kıbrıs'ta çözümü 'iki devletli' modelde görüyor
İzcan, Bahçeli'nin ülkeye girişinin yasaklanmasını talep etti
İzcan, Bahçeli'nin ülkeye girişinin yasaklanmasını talep etti
Ayşe Akpolat hayatını kaybetti
Ayşe Akpolat hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim