Cenevre’de Bugün Tüm Tarafların Katıldığı Toplantı Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Tatar toplantının tamamlanmasının ardından döndüğü otelde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Türk tarafının vizyonunu yinelediğini belirten Tatar, 40 dakika süren konuşmasında, neden 2 eşit egemen devlet talep ettiklerini gerekçeleriyle anlattığını, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in ise kendi açısından yaptığı konuşmada Guterres belgesine atıf yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda garantör devletlerin dışişleri bakanlarının da kendi değerlendirmelerini yaptıklarını, Birleşmiş Milletler binasındaki programın 2’li görüşmelerle devam edeceğini belirtti.

Tatar, “Biz açık ve net kendi görüşlerimizi ifade ettik. Bizim pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik tabi ki yoktur, olmayacaktır da. Kendi pozisyonumuzu bize verilen zaman diliminde detaylı ve gerekçeli şekilde anlattık. O günden bugüne çok şeylerin değiştiğini, konjektürün ve şartların değiştiğini, ta 1960’lardan başlayıp Crans Montana’da olanlar, ondan önce Annan Planı’nda olanlar dünyanın ve Birleşmiş Milletlerin, AB’nin Kıbrıslı Türklere yaptığı haksızlığı anlattım. Oradaki havayı ve nabzı yokladığımda ne kadar haklı olduğumuzu herkesin bildiğini gördüm, herkes de ona göre bu işe bir yön verecektir çünkü eski mealde hiçbir netice alınamayacağını herkes biliyor” dedi.

Açıklamasında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’na da teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Çavuşoğlu’nun konuşmasının tamamında Kıbrıs Türk tarafının pozisyonuna destek verdiğinin altını çizdi.

Rum basınında, Genel Sekreter’in 2 egemen eşit devlet söylemine olumlu yanıt vermediği şeklindeki iddiaların sorulması üzerine de Tatar, “Onlar dilediğini söyleyecek, Genel Sekreter bizi davet ettiğinde ne söylediğimizi bilerek davet etmiştir. Kendisi de dün bize birtakım şartların var olduğunu ama 2 tarafı biraraya getirmek için şartları zorladığını söyledi, bunu söylediğine göre herhalde birşey diyecektir, bekleyip göreceğiz. Bizim pozisyonumuzda söylediğimizin gerisine düşecek halimiz yoktur” şeklinde konuştu.