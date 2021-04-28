Cenevre’deki Heyetler Günün İkinci Oturumu İçin 20.30'da Yeniden Buluşacak

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans devam ediyor.