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Cengiz Deniz teslim oldu

Ülkemizde işlediği suçlardan birçok kez yargılanıp hapis yatan daha sonra yine işlediği suçtan teminata bağlıyken Güney Kıbrıs’a kaçan zanlı Cengiz Deniz geri dönerek teslim oldu. Zanlı mahkemeye çıkarıldı.

19 Ekim 2022 Çarşamba 15:43
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Cengiz Deniz teslim oldu



(Kamalı Haber)

Ülkemizde işlediği suçlardan birçok kez yargılanıp hapis yatan daha sonra yine işlediği suçtan teminata bağlıyken Güney Kıbrıs’a kaçan zanlı Cengiz Deniz geri dönerek teslim oldu. Zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder olguları aktardı.

Polis, zanlı Cengiz Deniz’in üç yıldır Güney Kıbrıs’ta bulunduğu süre içinde Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de birçok meselede yaklaşık 1 kilogram ağırlığında Sentetic Cannabionid ve Eroin türü uyuşturucu madde ithal, alma, verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduğunu anlattı.

Polis, zanlının ayrıca İkametgâhtan sirkat, Geceleyin ev açma, Kasti hasar, darp, Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket gibi suçlardan da birçok meselede bağlantısı olduğunu belirtti.

Polis, zanlının askıda üç davası olduğunu ve teminata bağlıyken Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal edip Güneye geçiş yaptığını anlattı.

Polis, zanlının 11 Ekim’de Lefkoşa Adli Şube’ye teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlının bağlantısı olduğu tüm meselelerin toparlanabilmesi için üç ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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