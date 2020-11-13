Cengiz Erçağ: "Hükümetin eli taşın altında"

Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, pandemi sürecinin tetiklediği ekonomik sıkıntıların gölgesinde hükümetin elinin taşın altında olduğunu söyledi.

Erçağ, “gerek Merkez Bankası, gerek hükümet değil elini taşın altına koymak, elleri halen daha taşın altındadır” dedi.

"BANKALARIN ÜLKEDE KAMUOYU OLUŞTURMAKLA İLGİLİ SIKINTILARI VAR..."

Dünyayı takip etmek zorunda olduğumuzu, ada ekonomilerinde ‘ada insanı olarak’ nasıl daha iyisini yapabiliriz kafa patlatmak zorunda olduğumuzu ifade eden Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, katıldığı TV programında şöyle konuştu;

“Bu geldiğimiz noktaya kadar, gerek Merkez Bankası, gerek hükümet değil elini taşın altına koymak, elleri halen daha taşın altındadır… Ne yazık ki bankaların ülkede kamuoyu oluşturmakla ilgili sıkıntıları var: İnsanlar para alır, faiz yükselir bankalara söver… Sanki bankalar silah zoruyla kredi satmış gibi… Sen gidersin, bankaları gezersin hangisi uygunsa oradan alırsın. Bu kadar basit.. Her şeyin suçlusu, sömüren, halkı aldatan bankalarmış gibi bankalar bu ülkede dayak yiyen bir pozisyona gelmişlerdir maalesef…”

Kıbrıs Postası - VATAN MEHMET