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Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2019 Tatbikatı tamamlandı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2019 Tatbikatı’nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

13 Ekim 2019 Pazar 11:28
Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2019 Tatbikatı tamamlandı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu, 7-11 Ekim tarihleri arasında icra edilen ve başarıyla sonuçlanan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı hakkında KTBK Komutanlığı tarafından yapılan basın duyurusunu kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı, Türkiye ve KKTC’nin katılımıyla, 07-11 Ekim 2019 tarihleri arasında KKTC’de icra edilmiştir. Tatbikatın seçkin gözlemci gününe KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve davetliler katılmıştır.

KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk yaptığı konuşmada öncelikle Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi vermiş, harekatın maksadının terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barışı getirmek olduğunu, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullandığını, sivillerin zarar görmemesi için hassas davranıldığını, KTBK personelinin generalinden tek erine kadar harekata desteğe hazır olduğunu, Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade etmiş; KTBK Komutanlığının, Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya, garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğini, bir oldu bitti ile hak ve menfaatlerinin gaspedilmesine asla göz yummayacağını, ‘kalırsam gazi, ölürsem şehit’ şiarı ile hak ve menfaatlerimize zarar verecek her girişime karşı dimdik ayakta olduğunu, Türkiye’nin sorunların barışçıl yöntemlerle iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözümünden, adada barışı, istikrarı ve huzuru kalıcı hale getirmekten yana olduğunu belirtmiştir.

Birleşik müşterek tatbikatta; planlanan faaliyetler, Türkiye, KTBK ve KKTC’den kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla başarılı bir şekilde icra edilmiştir. Kuvvetler arasındaki irtibat ve koordinasyonun mükemmel olduğu, yüksek teknoloji yerli ve milli silahların çok etkili olduğu ve tatbikat hedeflerine ulaşıldığı gözlenmiştir.”

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası
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