Cengiz Topel Anıtı’na yeni uçak

Kıbrıs Türk Mücadele tarihinde önemli bir yeri olan ve Kıbrıs Türkünü korumaya çalışırken işkence görerek öldürülen Cengiz Topel’in anıtı yeniden düzenleniyor.

Gemikonağı- Lefke bölgesinde, şehit düştüğü alanda, yıllardır en çok ziyaret edilen tarihi yerler arasında yer alan Cengiz Topel Anıtı, zaman zaman ihmal edildiği gerekçesi ile eleştiri konusu oluyor.

Son dönemlerde, bakımı yapılmayan ve yer yer dökülen anıt, son dönemlerde yeniden elden geçiriliyor.

Cengiz Topel'in anısına yakışır şekilde düzenlenen yeni alana yerleşecek yeni uçak, KKTC'ye geldi.

Geçtiğimiz günlerde Mağusa Limanı'ndan alınan ve bir TIR aracılığı ile Gemikonağı bölgesine taşınan uçak, vatandaşlar tarafından da merak konusu olmuştu.

Cengi Topel'in Rumlar tarafından vurularak düşürülen uçağına benzeyen ve Türkiye'de tamamlanan yeni uçak, kısa süre sonra anıt alan içerisinde sergilenmeye başlanmak üzere yerine monte edildi.

8 Ağustos 1964 tarihinde sırasında Eskişehir’den Kıbrıs’a, dörtlü kol komutanı olarak gönderilen İzmitli Cengiz Topel'in kullandığı F-100 uçağıyla uçuş esnasında uçağı yerden isabet alarak düşürüldü. Paraşütle atlamayı başaran Topel, fakat Rumlar tarafından esir alındı. Uluslararası savaş hukukunun esirleri kapsayan maddelerine aykırı olarak yapılan işkenceler sonucu öldürülen Topel, Türkiye'nin Kıbrıs'taki ilk şehit pilotu oldu. Kıbrıs'taki ilk Türk hava harp kaybı olan Cengiz Topel'in hastanede öldüğü açıklandı, ancak naaşı ısrarlı girişimler sonucu 12 Ağustos 1964 tarihinde Rumlar’dan alınabildi.