Cengiz Topel Hastanesi Dayanışma Yemeği Yapıldı...

Cengiz Topel Hastanesi yararına, Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği tarafından organize edilen dayanışma yemeği, önceki akşam Yedidalga’da gerçekleştirildi.

Dayanışma yemeğine Sağlık Bakanı Ali Pilli, eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, eski Meclis Başkanı Dr. Fatma Ekenoğlu, bazı milletvekilleri, Lefke ve Güzelyurt Kaymakamları, Hastane Başhekimi Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu, Cengiz Topel Hastanesi çalışanları ve kalabalık bir kitle katıldı.

GAZİTEPE: “DAYANIŞMA ÖNEMLİ…”

Hataneden yapılan açıklamaya göre, Cengiz Topel Hastanesi Kalkındırma Derneği Başkanı Dr. Derviş Alp Gazitepe, açılış konuşmasında hastanede yürütülen hizmetlerin geliştirilmesinde, bölge halkının katılarına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının yanı sıra bölge halkının da Cengiz Topel Hastanesi’ne sahip çıkması gerektiğini belirten Gazitepe, dayanışma adına organize edilen geceye, gösterilen yüksek katılıma teşekkür etti.

ABBASOĞLU: “HASTANEDE GÜZEL İŞLER YAPILIYOR…”

Daha sonra söz alan Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Latif Abbasoğlu, Cengiz Topel Hastanesi’nde güzel işlerin yapıldığını belirterek, son bir yılda hastaneye yeni alınan cihazları ve bu cihazlarla yapılan ameliyatları anlattı.

HIDIROĞLU: “ÇALIŞANLAR ÖZVERİYLE HİZMET VERİYOR…”

Hastane Başhekimi Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu da konuşmasında, hastanenin zor koşullar altında, çalışanların büyük özverisiyle hizmet verdiğini belirtti.

Amaçlarının Cengiz Topel Hastanesini daha ileriye taşımak olduğunun altını çizen Hıdıroğlu, “Hastaneyi daha ileriye taşımak için de sadece Hükümetler ve Bakanlığın sağlayacağı katkının değil, bölge halkından da sağlanacak katkıların bilincinde olarak, bu dayanışma gecesini düzenledik. Destek veren herkese teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

PİLLİ: “KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM…”

Son konuşmayı yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli de gerek Cengiz Topel Hastanesi gerek Güzelyurt Sağlık Merkezi ve gerekse de Lefke Sağlık Merkezi’nde yıllarca görev yapan bir kişi olarak kendini evinde hissettiğini söyledi.

“SAĞLIĞI BULUNDUĞU NOKTADAN DAHA İLERİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ…”

Bugüne kadar sağlık alanının çeşitli kademelerinde çalıştığını anlatan Bakan Pilli, “Şu anda Sağlık Bakanlığı görevini sürdürüyorum. Bu makamlarda da yine halkla beraber ve ekip ruhuyla, hizmet vermeye çalışacağım” dedi.

Bakan Pilli konuşmasının sonunda hem bölgenin hem de tüm Kıbrıs’ın sağlık sistemini bulunduğu yerden daha ileriye götüreceğine olan inancının tam olduğunun altını çizdi.

PLAKETLER

Konuşmalardan sonra, Cengiz Topel Hastanesi’ne yardımda bulunan kurum, kuruluş ve şahıslara plaket takdim edildi.