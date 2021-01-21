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Cengiz Topel Hastanesi’nde 160 kişi aşılandı

Cengiz Topel Hastanesi’nde 80 yaş ve üzeri 160 kişi bugün aşılandı.

21 Ocak 2021 Perşembe 16:02
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Cengiz Topel Hastanesi’nde 160 kişi aşılandı

Cengiz Topel Hastanesi’nde 80 yaş ve üzeri 160 kişi bugün aşılandı. Sabahın erken saatlerinde Güzelyurt Cengiz Topel Hastanesi’nde başlatılan 80 yaş ve üzeri aşılama çalışmalarında bugün sona gelindi.

Hastane’de bugün toplam 160 kişiye Sinovac aşısı yapıldı. Hastane’den yapılan sosyal medya paylaşımında “Böyle bir ekiple KKTC’yi aşılarız” denildi.

Lefke Belediyesi de destek verdi, ihtiyaç duyanlara ulaşımı sağladı

Öte yandan Lefke Belediyesi, hastaneye ulaşımda sıkıntısı olan kişilere destek vereceğini açıkladı, talep eden vatandaşları Cengiz Topel Hastanesi’ne ulaştırdı.

Belediye, ulaşım sorunu olan kişileri hastaneye taşıdı, bu uygulama büyük takdir topladı.

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