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Cengiz Toper Tuğcan Bağımsız Muhtar adayı

Cengiz Toper Tuğcan Ortaköy'de Bağımsız Muhtar adayı oldu.

28 Eylül 2022 Çarşamba 21:10
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Cengiz Toper Tuğcan Bağımsız Muhtar adayı



Cengiz Toper Tuğcan 1964 yılında Ortaköy'de doğdu. ilk öğrenimini Ortaköy İlkokulunda, ortaöğrenimini Bayraktar Ortaokulunda ve Liseyi Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. 1989-2019 yılları arasında Başbakanlıkta Memuriyet görevini tamamladı. 8 Yaşından itibaren Ortaköy Spor Kulübünde aktif sporcu, ardından yıllarca yönetici olarak yer aldı. Günümüzde halen Kulübün Asbaşkanı olarak hizmet vermektedir. Ayrıca Kooperatif'te Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

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Cengiz Toper TuğcanOrtaköy Bağımsız Muhtar AdayıOrtaköy
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