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Cengizköy'de ölümlü trafik kazası

Cengizköy’de meydana gelen trafik kazasında motor sürücüsü hayatını kaybetti. Motor sürücüsünün paket servisçisi olduğu öğrenildi. 

21 Ocak 2022 Cuma 23:37
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Cengizköy'de ölümlü trafik kazası
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Cengizköy’de meydana gelen trafik kazasında motor sürücüsü hayatını kaybetti. Motor sürücüsünün paket servisçisi olduğu öğrenildi. 

Polis'in kazayla ilgili açıklaması şu şekilde:

21.01.2022 tarihinde,  saat 23:00 sıralarında,  Gemikonağı - Güzelyurt Anayolu üzerinde,  Muhammet Ünsal YILMAZ (E-21), 175 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EK 230 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Cengizköy dahilinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan sürücüsü henüz tespit edilemeyen NZ 672 plakalı motosiklet ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiştir.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 22.01.2022 00:58
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