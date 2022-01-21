Cengizköy'de ölümlü trafik kazası

Cengizköy’de meydana gelen trafik kazasında motor sürücüsü hayatını kaybetti. Motor sürücüsünün paket servisçisi olduğu öğrenildi.

Polis'in kazayla ilgili açıklaması şu şekilde:

21.01.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gemikonağı - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Muhammet Ünsal YILMAZ (E-21), 175 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EK 230 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Cengizköy dahilinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan sürücüsü henüz tespit edilemeyen NZ 672 plakalı motosiklet ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.