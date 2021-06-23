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Cengizköy’de korkutan kaza: 2 yaralı

Cengizköy’de meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 17:01
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Cengizköy’de korkutan kaza: 2 yaralı

Cengizköy’de PL 043 plakalı salon araç ile LM 438 plakalı van aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.15 sıralarında Güzelyurt - Lefke Anayolu üzerinde Cengizköy’den Lefke istikametine doğru seyreden 23 yaşındaki Mehmet Perto, yönetimindeki PL 043 plakalı salon araçla sola meyilli viraja geldiğinde aracını dikkatsizce sürüp yolun sağına geçirmesi sonucu o esnada karşı istikametinden gelmekte olan 40 yaşındaki Mustafa Erkılınç yönetimindeki LM 438 plakalı kamyonet aracın sağ ön yan kısmına aracının sağ ön yan kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Mehmet Perto ve Mustafa Erkılınç, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor. 

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