Cengizköy’de ölümlü trafik kazası!

(Kamalı Haber)

Cengizköy’de Güzelyurt Lefke anayolu üzerinde alkollü içki tesiri altında bir trafik canavarı gibi aracını süratli bir şekilde kullandığı sırada karşı şeride geçerek o an karşıdan gelen Gemikonağı’nda sakin Umair Ahmed’e çarparak ölümüne neden olan zanlı Muhammed Ünsal Yılmaz mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlı yakınları basının görüntü almasına engel olmak için zanlının önüne geçti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Ahmet Yurt olayla ilgili bulguları aktardı. Yurt 21 Ocak 2022 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Cengizköy’de Güzelyurt Lefke anayolu üzerinde yönetimindeki EK 230 plakalı salon aracı ile kanında % 175 miligram alkol tesiri altında süratli ve tehlikeli bir şekilde doğu istikametine doğru seyreden Akdeniz’de sakin zanlı Muhammed Ünsal Yılmaz’ın dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun sağ tarafına geçmesi sonucu karşı yönden gelen Gemikonağı’nda sakin Umair Ahmed’in yönetimindeki NZ 672 plakalı 110 cc motosiklete aracının ön kısmına aracının ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı. Kaza sonucu motor sürücüsü Umair Ahmed almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza yerinde vefat ettiğini aktaran polis çavuşu zanlının ise suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak olay yerinden kamera görüntülerinin inceleneceğini ayrıca maktule otopsi yapılacağını belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.