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Cenk Mutluyakalı yazdı : Bir otel çalışanı, bir başka ‘casino’yu satın alabilir mi, pek muhterem bakanlar?

Yenidüzen Gazetesi köşe yazarlarından gazeteci Cenk Mutluyakalı, köşe yazısında; Bir otel çalışanı, bir başka ‘casino’yu satın alabilir mi, pek muhterem bakanlar? diye sordu...

16 Eylül 2020 Çarşamba 12:30
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Cenk Mutluyakalı yazdı : Bir otel çalışanı, bir başka ‘casino’yu satın alabilir mi, pek muhterem bakanlar?

Yenidüzen Gazetesi köşe yazarlarından gazeteci Cenk Mutluyakalı, köşe yazısında; Bir otel çalışanı, bir başka ‘casino’yu satın alabilir mi, pek muhterem bakanlar? diye sordu...

İŞTE CENK MUTLUYAKALI'NIN YENİDÜZEN GAZETESİ'NDE YER ALAN O YAZISI:

Rapor ne oldu?
Yok.
Yalan oldu.
Meclis’te bu halka yalan söylediler.
Son yılların en önemli skandalının üstü örtüldü.

***

Şimdi bir “casino devir skandalı”ndan söz ediliyor örneğin.
Kimler hisse almış, kimler satmış “şüpheli” diyorlar.
Niye kimse çıkıp da “yalandır” demiyor.

***

Bir düşünsenize, bir otelin çalışanı, gidiyor, bir başka otelin casinosunu satın alıyor.
Bakanlar Kurulu da bunu onaylıyor.
Peki bu işin ‘temiz’ olduğunu düşünüyor mu acaba sayın bakanlar?
Mümkünü var mı!..
Şimdi siz bana makinist çırağının geçtim dükkanı, sanayiyi satın alacağını mı anlatıyorsunuz.

***

Maliye’den de doğrulatıyorum.
Evet!
Bir otelin çalışanları, bir başka otelin de casinosu için hisse devri yapmış.
Maaşlarına da bakmış müfettişler, akıl sır erdirememiş.
Bakanlar Kurulu onayladı” diyorlar.

***
 

Bir meşhur anket şirketi örneğin geliyor, her seçim!
Memleketi karış karış gezdiğini anlatıyor.
Her eve, her mahalleye girip çıktığını…
Yine araştırıyor ve Maliye’deki kaynaklara soruyorum: Hiç vergi ödedi mi?
Yok!
Hem de hiç yok.

***

Tam bir ‘arka bahçeye’ dönüştü uzun yıllardır, adanın kuzeyi.
Kirli para siyaseti teslim aldı önce!
Sonra medyayı…
Gençliği teslim aldı yavaş yavaş…
Yalan, hile, hülleden geçilmiyor ortalık…

***

Üzerini örtüyorlar çünkü çoğu göbeğinden bir yerlerden bağlı…
Mesele garibim yoksul nüfus değildir…
Hele emekçiler hiç değil.
Buralara kirini kusuyor bir ülke…
Biz de ‘yutuyoruz.’
Tepkimiz buna!

***

Midemiz bulanıyor.
Çıkartamıyoruz.

Son Güncelleme: 16.09.2020 12:36
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