Cep Telefonu Hırsızları Uyuşturucuyla Yakalandı

Telefon hırsızlığıyla ilgili soruşturma çerçevesinde evinde arama yapılan bir kişi, tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.
Girne’de, 11 Nisan’da H.Ç’nin (E-36) bir arkadaşından ödünç olarak alıp geri vermeyerek çaldığı cep telefonuyla ilgili ileri soruşturmada olayla bağlantılı olarak Z.P’nin (E-38) tutuklandığı bildirildi.
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU…
Bu arada Gazimağusa’da önceki gün 18.30 sıralarında 19 Ağustos Bulvarı üzerinde, bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 1 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.
Polis açıklamasında, konuyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı F.T’nin (E-43) tutuklandığı açıklandı.