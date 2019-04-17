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Cep Telefonu Hırsızları Uyuşturucuyla Yakalandı

Telefon hırsızlığıyla ilgili soruşturma çerçevesinde evinde arama yapılan bir kişi, tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:01
Cep Telefonu Hırsızları Uyuşturucuyla Yakalandı
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Telefon hırsızlığıyla ilgili soruşturma çerçevesinde evinde arama yapılan bir kişi, tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Girne’de, 11 Nisan’da H.Ç’nin (E-36) bir arkadaşından ödünç olarak alıp geri vermeyerek çaldığı cep telefonuyla ilgili ileri soruşturmada olayla bağlantılı olarak Z.P’nin (E-38) tutuklandığı bildirildi.

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Polis açıklamasına göre, Z.P’nin evinde yapılan aramada, yaklaşık yarım gram tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan 2 kağıt parçası, bir cep telefonu ve bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU…

Bu arada Gazimağusa’da önceki gün 18.30 sıralarında 19 Ağustos Bulvarı üzerinde, bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 1 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasında, konuyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı F.T’nin (E-43) tutuklandığı açıklandı.

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CepTelHırsızHaberGündmeKıbrıs
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