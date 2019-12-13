Ceren Özdemir’in katiline istenen ceza belli oldu

Ordu'da 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç için iddianame hazırlandı. İddianamede Arduç için bir kez ağırlaştırılmış, iki kez de müebbet hapis cezası istendi. Arduç, hakkında ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.