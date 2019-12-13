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Ceren Özdemir’in katiline istenen ceza belli oldu

Ordu'da 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç için iddianame hazırlandı. İddianamede Arduç için bir kez ağırlaştırılmış, iki kez de müebbet hapis cezası istendi. Arduç, hakkında ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

13 Aralık 2019 Cuma 15:27
Ceren Özdemir’in katiline istenen ceza belli oldu

Ordu'da, evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturmada ‘Canavarca Hisle Kasten Öldürme' ve ‘Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından ‘Ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle iki ayrı iddianame hazırlandı.

İddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

Özdemir, 3 Aralık'ta Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. (DHA)

Anahtar Kelimeler:
Ceren Özdemir’
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