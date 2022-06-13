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Çerkez: Partizanlık ve popülizmin etkilerini yaşıyoruz

Ülkemizin önemli iş insanlarından Günay Çerkez, BRT’de katıldığı GündemArtı programında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

13 Haziran 2022 Pazartesi 16:11
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Çerkez: Partizanlık ve popülizmin etkilerini yaşıyoruz
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Dünyada yaşanan ekonomik krizin ülkemizi de etkisi altına almasının son derece doğal ve kaçınılmaz bir durum olduğunun altını çizen Çerkez, mali açıdan kendi sıkıntıları da bulunan bir ülke olduğumuzu söyledi.

Ülkedeki siyasi ortamın ayrışmalara ve hatta kutuplaşmalara neden olduğunu ifade eden Çerkez, bu durumun özellikle kamu bürokrasisinde ciddi sorunlara yol açtığını kaydetti.

Çerkez, tüm partilerin yıllardır bu durumu yarattığını belirterek, gittikçe çoğalan müşavir sayısının önemli mali kaynağa mal olduğunu ifade etti.

Sık sık hükümet değişikliği yaşanmasının bütçede para birikmesine engel olduğunu dile getiren Çerkez, giden her hükümetin sonraki kaynak bırakmamak üzerine davranış geliştirdiğini söyledi.

Günay Çerkez, ekonomik yaşam içerisinde devlet tarafından uygulanan teşvik modellerinin artık sürdürülemez olduğunu ifade ederek, gerek ihraç ürünlerinde gerekse hizmet sektöründeki teşvikleri eleştirdi.

Ülkenin en büyük sorununun partizanlık ve popülizm olduğunu kaydeden Çerkez, bu durumun giderek büyüyen bir sorun haline geldiğini vurguladı.

BRT

Anahtar Kelimeler:
Günay Çerkez
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