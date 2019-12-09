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“Cerrahi Enfeksiyonlar” konulu konferansı gerçekleşti

09 Aralık 2019 Pazartesi 16:34
“Cerrahi Enfeksiyonlar” konulu konferansı gerçekleşti

Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası tarafından hazırlanan “Cerrahi Enfeksiyonlar” konulu konferans KTTB konferans salonunda gerçekleşti.
Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği’nden yapılan açıklamaya göre Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Bölüm başkanı Prof. Dr. Kaya Yorgancı’nın üç ayrı sunum ile katıldığı konferansta katılımcılara cerrahi konusunda önemli bilgiler aktarıldı. 
Ayrıca Dr. Nesil Bayraktar ve Doç. Dr. Kaya Süer’in de sunumlarıyla katkıda bulundukları konferans sonunda konuklara katılım ve teşekkür belgesi verildi. 

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