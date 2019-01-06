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Cesedi bataniyeye sarıp atmışlar!

06 Ocak 2019 Pazar 17:51
Cesedi bataniyeye sarıp atmışlar!

Ercan-Akıncılar arasında bugün öğle saatlerinde bulunan cesetle ilgili kimlik tespiti çalışmaları sürerken, cesedin çürümüş ve battaniyeye sarılı olarak bulunması dikkat çekti.

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Polis cinayet şüphesi üzerinde duruyor.

POLİSTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE

6.1.2019 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Ercan – Gaziler Anayolunun birinci kilometresinde, yoldan yaklaşık 30 metre içeride battaniye ve poşete sarılı, çürümüş vaziyette, muhtemelen bir kadına ait olduğu düşünülen ceset bulunmuş. Soruşturma devam etmektedir.”

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Anahtar Kelimeler:
CesetHaberKKTC
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umit tekin 2019-01-06 20:39:04

Bu ulkenin civisi iyice cikmis. Cinayet,uyusturucu,kacakcilik ve siddet almis basini gidiyor. RUSVETIN bol oldugu bir ulkeden baska ne beklenilebilir.

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