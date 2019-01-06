Cesedi bataniyeye sarıp atmışlar!

Ercan-Akıncılar arasında bugün öğle saatlerinde bulunan cesetle ilgili kimlik tespiti çalışmaları sürerken, cesedin çürümüş ve battaniyeye sarılı olarak bulunması dikkat çekti.

Polis cinayet şüphesi üzerinde duruyor.

POLİSTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE

6.1.2019 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Ercan – Gaziler Anayolunun birinci kilometresinde, yoldan yaklaşık 30 metre içeride battaniye ve poşete sarılı, çürümüş vaziyette, muhtemelen bir kadına ait olduğu düşünülen ceset bulunmuş. Soruşturma devam etmektedir.”