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Cesurer; “Oturup Seyredecek Değiliz!..”

EL-SEN, Merkezi İhale Komisyonu, Kamu İhale Yasası kuralları çerçevesinde karar ürettikleri konusunda bizi ve toplumu ikna etmelidir.

26 Ağustos 2022 Cuma 09:50
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Cesurer; “Oturup Seyredecek Değiliz!..”


KIB-TEK’in yakıt ihalesi ile ilgili Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu’nun; “Kanunsuzluk yapan karşısında bizi bulur” şeklindeki önceki uyarısının ardından bu kez de Sendika Başkanı Çağlayan Cesurer uyardı; “Yakıt temin süreçlerinde öncekilerde olduğu gibi yasa dışı keyfi kararlar alınması halinde oturup seyredecek değiliz!”

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halil Üresin’in, dün yaptığı ve bir yazı ile KIB-TEK’e de bildirdiği; KIB-TEK’in yakıt ihtiyacını karşılamaya yönelik çıkılan ihalenin iptal edildiğine ve pazarlık yöntemi ile yeniden ihaleye çıkılacağına ilişkin açıklaması üzerine EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer de bir açıklama yaptı. Çağlayan Cesurer, Kamu İhale Yasası hükümlerinin açık olduğunu, 78’inci maddeye göre teklifler açıldıktan sonra ihalenin iptal edilebilmesi için gerekli koşulların şunlar olduğunu belirtti;

1) Hiçbir teklifin sunulmadığı ve/veya kabul edilebilir bir teklifin sunulmadığı halinde; 2) Katılımcı sayısının bu Yasa uyarınca ihalenin verilmesine ilişkin usullerde belirlenen minimum sayıdan az olması halinde; 3) Teklif edilen tüm fiyatların, ilgili kamu ihalesi konusunda planlanan veya ayrılan kaynakları aşması halinde.

EL-SEN Başkanı Cesurer, ihalenin iptal edilebilmesi için yasanın kural olarak koyduğu ikinci ve üçüncü koşulun gerçekleşmediğinin açık olduğunu, “kabul edilebilir teklif sunulmaması” koşuluna dayalı bir karar üretilmişse bunun kendilerini ve toplumu ikna edecek şekilde izaha muhtaç olduğunu ifade etti. Verilen teklif zarflarının açılma anının TV ekranlarından yayınlandığını, teklifleri değerlendirmeye alınan firma isimlerinin ve verdikleri fiyat tekliflerinin açıklandığına vurgu yapan EL-SEN Başkanı; “Bugün, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı ile bir görüşmemiz olacak. İhale’nin hangi yasa maddesi çerçevesinde iptal edildiğini açıklamasını ve öne süreceği gerekçesini bize belgelemesini talep edeceğiz. On aydır yakıt temini konusunda yasa dışı ve keyfi kararlar alınmaktadır. KIB-TEK ve halkımızın daha fazla zarara uğratılmasını oturup seyredecek değiliz!” dedi.

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